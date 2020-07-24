«Політичні перепони»: російська співачка скасувала концерт в Києві



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Російська співачка Zivert, яка виступала в окупованному Криму, збиралася дати концерти в Одесі та Києві

Співачка Zivert раніше виступала в окупованому РФ Криму

Розважальний центр Osocor Residence заявив про скасування концерту російської співачки Юлії Зіверт у їхньому клубі в Києві. Причина – «політичні перепони».

Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.

«На превеликий жаль концерт Zivert в Osocor Residence не відбудеться. Ми зробили все можливе і неможливе, однак, з огляду на деякі політичні перепони, подію все ж таки довелося відмінити», - йдеться у повідомленні.

Пізніше організатори оприлюднили нове пояснення:

«Наше формулювання щодо відміни виступу співачки Zivert було непрофесійне та образливе. Недостатня поінформованість та трактування, технічні складності, та дезінформація привела до жахливих наслідків», - йдеться у повідомленні.

«Організатори зазначили, що підтримують суверенітет України та її цілісність.

«Обіцяємо, що на території резиденції Osocor не виступить жоден артист, який пропагує проросійську ідеологію», - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, російська співачка Zivert, яка раніше виступала в анексованному Криму, планувала дати два концерти в Україні - в Одесі та у Києві (4 серпня).

Відповідаючи на питання про те, чи не заборонять російській співачці в'їзд в Україну, тому що вона виступала на анексованному Криму, організатори Osocor Residence заявили, що вона вже приїжджала виступати в минулому році.

До слова, російському актору, який зіграв одну з головних ролей у знятому зокрема на території окупованого Кримського півострова фільмі «Балканський кордон» (2019 рік), затримали в аеропорту «Бориспіль» у Києві, заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, білоруська команда КВК відмовилася їхати виступати до окупованого Криму.