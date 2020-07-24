«Політичні перепони»: російська співачка скасувала концерт в Києві
Співачка Zivert раніше виступала в окупованому РФ Криму
Розважальний центр Osocor Residence заявив про скасування концерту російської співачки Юлії Зіверт у їхньому клубі в Києві. Причина – «політичні перепони».
Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.
«На превеликий жаль концерт Zivert в Osocor Residence не відбудеться. Ми зробили все можливе і неможливе, однак, з огляду на деякі політичні перепони, подію все ж таки довелося відмінити», - йдеться у повідомленні.
Пізніше організатори оприлюднили нове пояснення:
«Наше формулювання щодо відміни виступу співачки Zivert було непрофесійне та образливе. Недостатня поінформованість та трактування, технічні складності, та дезінформація привела до жахливих наслідків», - йдеться у повідомленні.
«Організатори зазначили, що підтримують суверенітет України та її цілісність.
«Обіцяємо, що на території резиденції Osocor не виступить жоден артист, який пропагує проросійську ідеологію», - резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, російська співачка Zivert, яка раніше виступала в анексованному Криму, планувала дати два концерти в Україні - в Одесі та у Києві (4 серпня).
Відповідаючи на питання про те, чи не заборонять російській співачці в'їзд в Україну, тому що вона виступала на анексованному Криму, організатори Osocor Residence заявили, що вона вже приїжджала виступати в минулому році.
До слова, російському актору, який зіграв одну з головних ролей у знятому зокрема на території окупованого Кримського півострова фільмі «Балканський кордон» (2019 рік), затримали в аеропорту «Бориспіль» у Києві, заборонили в’їзд в Україну на три роки.
Нагадаємо, білоруська команда КВК відмовилася їхати виступати до окупованого Криму.