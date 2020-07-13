Російському актору, який «фестивалив» в окупованому Криму, заборонили в’їзд в Україну



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За даними ДПСУ, актор брав участь у зйомках в окупованому Криму

Прикордонники зазначили, що росыйський актор прибув в Україну з Франкфурту «на зйомки»

Російському актору, який зіграв одну з головних ролей у знятому зокрема на території окупованого Кримського півострова фільмі «Балканський кордон» (2019 рік), затримали в аеропорту «Бориспіль» у Києві, заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зазначили, що актор, за його словами, прибув в Україну з Франкфурту «на зйомки».

«Під час бесіди чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» своє перебування на одному з фестивалів в Криму минулого року. Як з’ясувалося, актор брав участь у зйомках фільму «Балканський кордон», які проходили зокрема на тимчасово окупованій півострову», – мовиться у повідомленні.

У ДПСУ не назвали ім’я та прізвище актора, але українські та російські ЗМІ повідомляють, що мова йде про Антона Пампушного, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сам актор поки не підтвердив і не спростував цю інформацію.

У червні Державна прикордонна служба Україна повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода, що від початку 2014 року до 9 червня 2020-го ухвалила 10612 рішень про заборону в’їзду іноземцям в Україну.