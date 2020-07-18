Білоруська команда КВК відмовилася їхати виступати до окупованого Криму



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Білоруська команда КВК «Діти Тьюринга» відмовилася продовжувати виступи в російській Вищій лізі Скріншот з відео

«Білорусь дотримується нейтралітету в питанні приналежності півострова» – капітан команди

Білоруська команда КВК «Діти Тьюринга» відмовилася продовжувати виступи в російській Вищій лізі через проведення чвертьфіналу в анексованому Росією Криму.

Про це йдеться в відеозаяві команди.

Білдержуніверситет, який представляє команда, має партнерів серед навчальних закладів України, і після поїздки в Крим зв’язки можуть бути порушені.

Капітан команди Марк Величко сказав, що Білорусь дотримується нейтралітету в питанні приналежності півострова.

Потрапити до Криму через Україну важко через коронавірус, а шлях через Росію для «Дітей Тьюринга» неприйнятний. Члени команди мають родичів в Україні, а в’їхати туди після відвідин Криму вони вже не зможуть, тому що виявляться в «чорному списку».

В мережі прокоментували відмову білоруської команди КВК.

При цьому «Діти Тьюринга» повідомили, що отримали від Олександра Маслякова гарантію повернення до вищої ліги КВН в наступному сезоні.

Нагадаємо, російська співачка Zivert, яка виступала в окупованному Криму, збирається дати концерти в Одесі та Києві.

Як повідомлялося, російському актору, який «фестивалив» в окупованому Криму, заборонили в’їзд в Україну.