Поліція Київщини затримала суддю-втікачку з Броварів

Нині екссуддя перебуває в СІЗО

Поліція Київщини затримала відому суддю Броварського суду, яка перебувала у розшуку майже рік. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Свого часу необґрунтованість вироків Ганни Білик відверто дивували суспільство і навіть її колег суддів. Перебуваючи під слідством за хабарництво з 2017 року, суддя встигла прийняти велику кількість рішень іменем України. Один із найбільш гучних епізодів – зґвалтування 16-річної дівчини сироти», – зазначив Нєбитов.

Начальник Нацполіції також зазначив, що тоді правоохоронці затримала двох підозрюваних, втім колишня служителька Феміди призначила їм запобіжний захід у вигляді незначної застави, через що кривдники вийшли на волю.

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Ще влітку 2021 року Вищий антикорупційний суд оголосив Ганні Білик вирок – шість років позбавлення волі за хабарництво, а в січні вже цього року винесла відповідну ухвалу і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Втім, війна дала змогу екссудді переховуватись і ухилятись від виконання покарання.

Нагадаємо, 7 вересня, Вища рада правосуддя на своєму засіданні звільнила з посади суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Ганну Білик.

Поліція Київщини оголосила втікачку в розшук, і, провівши низку оперативних заходів, встановила місцеперебування засудженої.

Нині екссуддя в СІЗО.

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