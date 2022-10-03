Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі

Журналісти заявили, що суддя Богдан Львов має російський паспорт, той заперечує

Заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я пройшов поліграф. Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України», – написав Львов.

За словами судді, перевірку він пройшов у Всеукраїнській асоціації поліграфологів за участю двох експертів, один із яких є виконавчим директором асоціації. Після цього Львов пройшов поліграф ще раз, але вже в «державному компетентному відомстві».

«Результат той самий: я не причетний до отримання російського громадянства і паспорта РФ. Ці два поліграфи (дослідження) пройдено за різними методиками тестування, які завжди розрізняють правду від брехні», – наголосив суддя.

Нагадаємо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний Суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.