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Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі
Суддя Богдан Львов заявив, що пройшов перевірку на поліграфі
фото: pravo.ua

Журналісти заявили, що суддя Богдан Львов має російський паспорт, той заперечує

Заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я пройшов поліграф. Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України», – написав Львов.

За словами судді, перевірку він пройшов у Всеукраїнській асоціації поліграфологів за участю двох експертів, один із яких є виконавчим директором асоціації. Після цього Львов пройшов поліграф ще раз, але вже в «державному компетентному відомстві».

«Результат той самий: я не причетний до отримання російського громадянства і паспорта РФ. Ці два поліграфи (дослідження) пройдено за різними методиками тестування, які завжди розрізняють правду від брехні», – наголосив суддя.

Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі фото 1
Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі фото 2
Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі фото 3
Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі фото 4
Скандал із паспортом РФ: суддя Львов показав результати перевірки на поліграфі фото 5

Нагадаємо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний Суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.

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Теги: Верховний Суд України громадянство суддя

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