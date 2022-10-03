Скандальний суддя Львов, що має російський паспорт, залишиться на посаді

Богдан Львов має російський паспорт

Збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова. Про це інформує пресслубба Верховного Суду.

«Ініціатива щодо дострокового звільнення з посади голови Касаційного господарського суду Богдана Львова відхилена», – оголосив головуючий зборів – суддя Іван Міщенко. 21 суддя проголосував «за» дострокове звільнення судді Львова, 18 суддів голосували «проти», – йдеться в повідомленні.

Проте цього виявилось недостатньо. Згідно з положенням про збори суддів, за основу береться кількість працюючих суддів. Їх зараз 43. Тобто для позитивного рішення було потрібно від 22 голосів «за», зауважили журналісти.

Голосування було таємним.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак сьогодні, 3 жовтня 2022 року, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, про наявність у судді Львова Богдана Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний Суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.