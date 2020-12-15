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    Полотно головного прапора України міняють на «зимове»

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    Полотно головного прапора України міняють на «зимове»

    Відбувається планове обслуговування найбільшого прапора України, встановленого в Києві

    Сьогодні, 15 грудня, відбуваються регламентні роботи із заміни полотна головного державного прапора України та технічного обслуговування флагштока, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

    «Як і говорили раніше, ми дбаємо про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані. І регулярно здійснюємо регламентні роботи на меморіалі, де він встановлений. Тож, сьогодні, 15 грудня, з 10:00 до 18:00 проводимо такі роботи. На флагшток піднімуть нове полотно – більш міцне і витриваліше до зимової погоди», – зазначив він.

    За словами заступника голови КМДА, фахівці також перевірять клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, підйомні механізми прапора.

    Нагадаємо, 22 серпня мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене. 

    Регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока, проводяться за графіком.

    Теги: Київ прапор Україна КМДА
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