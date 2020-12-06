Гігантський державний прапор запустили в небо Донбасу (відео)

Акція приурочена до Дня Збройних сил України

Державний прапор України розміром 120 квадратних метрів запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль з гелієм. Про це повідомляєу Facebook Територіальне управління «Північ» Збройних сил України.

Зазначається, що акцію було приурочено до Дня Збройних сил України, який відзначається сьогодні.

Як повідомлялося раніше, учора в небо над Кримом з півострова Чонгар було запущено 20-метровий прапор України, разом з ним на окуповані території було доставлено понад сім тисяч листівок.