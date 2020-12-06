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    День Збройних Сил України

    Гігантський державний прапор запустили в небо Донбасу (відео)

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    Фото з відкритих джерел - Гігантський державний прапор запустили в небо Донбасу (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Акція приурочена до Дня Збройних сил України

    Державний прапор України розміром 120 квадратних метрів запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль з гелієм. Про це повідомляєу Facebook Територіальне управління «Північ» Збройних сил України.

    Зазначається, що акцію було приурочено до Дня Збройних сил України, який відзначається сьогодні.

    Як повідомлялося раніше, учора в небо над Кримом з півострова Чонгар було запущено 20-метровий прапор України, разом з ним на окуповані території було доставлено понад сім тисяч листівок.

    Теги: Донбас прапор окуповані території
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