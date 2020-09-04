Сьогодні вночі буде замінено полотно найбільшого прапора України



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2 тижні над Києвом майорить найбільший синьо-жовтий стяг на головному флагштоку країни

Столична влада оприлюднила графік обслуговування головного прапора країни

Для належної експлуатації найвищого флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

Він зазначив, що сьогодні вночі фахівці, згідно з графіком обслуговування, будуть проводити роботи із заміни полотнища прапора, перевірки лебідки, а також сигнальних вогнів для літаків.

«Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене», – написав Непоп.

Зазначені види робіт будуть проходити за графіком

1 раз на добу перевірятимуться:

освітлювальні прилади комплексу

профілактичний огляд полотна прапора на предмет механічних пошкоджень без спуску полотна.

1 раз на два тижні прапор буде проходити профілактичний огляд на предмет механічних пошкоджень зі спуском.

1 раз на місяць:

перевірка клемних з’єднань та відкритих контактів споруди

перевірка дистанційного пульту та шафи керування прапором

заміна прапора для поточного огляду та ремонту зі спуском полотна та його заміни

огляд підйомних механізмів підняття прапора.

Один раз на 3 місяці будуть замінюватись лампи лазерної підсвітки флагштока.

Піврічний огляд включатиме перевірку з’єднувальних частин флагштока та змащування маслом ланцюгової системи підняття прапора.

При щорічному огляді проводитимуться роботи із перевірки споруди щодо пошкодження, виникнення іржі, а також перевірятимуть кріплення тросів, клемів, з’єднувальних елементів тощо.

Усі роботи з обслуговування проводитимуть у нічний час.

Нагадаємо, 22 серпня Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Невдовзі з'явилися чутки про пошкодження прапора. Проте мер Києва Віталій Кличко спростував їх. Він повідомив про проведені регламентні роботи для перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока.