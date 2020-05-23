Пом’якшення карантину в Києві поки неможливе, – Степанов



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Міністр зазначив, що у середу Кабміном була прийнята постанова щодо продовження карантину до 22 червня

«Ситуація може змінитися найближчими днями. Тоді буде прийнято відповідне рішення» – міністр охорони здоров’я

На сьогоднішній день перехід до другого етапу пом’якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в суботу.

Міністр зазначив, що у середу Кабміном була прийнята постанова щодо продовження карантину до 22 червня, яка передбачає декілька етапів виходу з карантину, а також запровадження так званого адаптивного карантину, тобто різного для різних областей.

Однією з ознак адаптивного карантину є інцидентість – кількість нових хворих за останні сім днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

«На сьогоднішній день у місті Києві цей показник перевищує 12, він складає на рівні 15. Тому, якщо ми кажемо про сьогодні, перехід в інший, другий етап пом’якшення поки неможливий.

Але я не виключаю, що ситуація може змінитися найближчими днями. Тоді буде прийнято відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС, і може бути змінено», – зазначив Степанов.

Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.