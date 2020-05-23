Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу
За добу – 432 нових випадки
Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.
З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).
Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.
Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.
Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні зафіксовано 442 нових випадків коронавірусу, це на 34 випадки менше, ніж учора (476). Усього виявлено 20 148 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 424 у дітей, 3 907 – у медиків.
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Всього20986
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Хворіють13270
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Одужали7099
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Померли617
Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.
Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.