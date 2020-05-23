Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу – 432 нових випадки

Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні зафіксовано 442 нових випадків коронавірусу, це на 34 випадки менше, ніж учора (476). Усього виявлено 20 148 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 424 у дітей, 3 907 – у медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.