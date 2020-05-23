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    Події в Україні

    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу

    За добу – 432 нових випадки

    Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

    З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

    Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

    Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

    Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні зафіксовано 442 нових випадків коронавірусу, це на 34 випадки менше, ніж учора (476). Усього виявлено 20 148 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 424 у дітей, 3 907 – у медиків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.

    хвороби коронавірус
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