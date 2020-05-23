За добу у світі на коронавірус захворіли понад 110 тисяч осіб



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Кількість жертв коронавірусу збільшилась за добу на 5 тис. 301

Загалом зареєстровано у світі понад 5 млн 213 483 випадків Covid-19

Станом на 8.00 23 травня у світі зареєстровано 5 млн 213 483 випадків Covid-19, за добу захворіли на коронавірус 110 205, вилікувалися понад 2 млн. Про це свідчать американського університету Джонса Гопкінса.

Загалом кількість жертв коронавірусу досягла 338 тис. 225 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 301.

Понад 100 тис. інфікованих зареєстровано в США – 1 млн 601 тис. 434 (96 007 померли), Бразилії – 330 890 (21 048), Великій Британії – 255 544 (36 тис. 475), Іспанії – 234. 824 (28 тис. 628), Італії – 228 658 (32 616), Франції – 182 015 (28 тис. 218), Німеччині – 179 710 (8 228), Туреччині – 154 500 (4 276), Ірані – 131 652 (7 300), Індії – 125 149 (3 728), Перу – 111 698 (3 244).

Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків. З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).