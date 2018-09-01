﻿Помер український дисидент Бадзьо



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Помер відомий український дисидент Юрій Бадзьо

Українського дисидента Юрія Бадзьо не стало на 83-му році життя

1 вересня в Києві помер український політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні з початку 1960-х років, колишній політв'язень Юрій Бадзьо.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Він народився 25 квітня 1936 року в селі Копинівці Мукачівського району Закарпатської області. У 1961 році став науковим співробітником Інституту літератури імені Тараса Шевченка.

У серпні 1965-го його звільнили за участь у шевченківських вечорах і акції протесту проти політичних арештів під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

У 1979 році його засудили на сім років за обвинуваченням в антирадянській пропаганді. Покарання відбував у таборі в Мордовії. За те, що відмовився писати клопотання про звільнення, вийшов на свободу 9 грудня 1988-го.

Після звільнення працював завідувачем відділу Товариства української мови імені Тараса Шевченка, потім – головою Національної ради Демократичної партії України.

З червня 1993-го працював науковим редактором в Інституті філософії НАН України. З 1996 року став членом Спілки письменників України.