Понад 800 ДТП і півсотні травмованих: сумна статистика за тиждень зі столичних доріг



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29 травня на виїзді з Південного мосту у напрямку в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN Фото: Інформатор

Минулого тижня у Києві щодня ставалися ДТП за участі власників двоколісних транспортних засобів

За тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року у Києві зафіксовано 820 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 815), з них 44 з потерпілими (на попередньому тижні 48). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Минулого тижня на дорогах столиці отримали поранення 52 людини (на попередньому тижні - 57). Як і минулого тижня, обійшлося без загиблих.

Сталося 11 наїздів на пішоходів, з них 2 - на пішоходних переходах.

Поранено 11 мотоциклістів та 3 велосипедисти. Зазначається, що власники двоколісних транспортних засобів минулого тижня потрапляли у ДТП щодня.

КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 29 травня у Києві на Подолі сталася ДТП за участю мотоцикла і позашляховика: байк Yamaha вилетів на узбіччя на перетині Нижнього Валу і Набережно-Хрещатицької, попередньо через те, що його підрізав Toyota Highlander.

29 травня на проспекті Миколи Бажана на виїзді з Південного мосту в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN.