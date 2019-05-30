На Подолі позашляховик підрізав мотоцикліста і відправив на узбіччя (фото, відео)



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Байк вилетів на узбіччя Фото: Інформатор

Водія двоколісного транспорту госпіталізували з травмою шиї

У середу, 29 травня, у Києві на Подолі сталася ДТП за участю мотоцикла і позашляховика: байк Yamaha вилетів на узбіччя на перетині Нижнього Валу і Набережно-Хрещатицької, попередньо через те, що його підрізав Toyota Highlander.

Аварія трапилася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, мотоцикліст рухався по Набережно-Луговій у бік Поштової площі. У цей момент Toyota здійснювала поворот з Набережно-Хрещатицької на Нижній вал. Таким чином позашляховик підрізав байк і той вилетів на узбіччя.

За кермом Highlander перебувала жінка, а в салоні її дочка і чоловік. Ніхто з них не постраждав, автомобіль також не отримав жодних ушкоджень.

Мотоцикл виявився на узбіччі перевернутим. Водій байка отримав травми шиї. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

На місці працювали правоохоронці, «швидка», слідчо-оперативна група, а також «Мотодопомога». Причини інциденту встановить слідство.

Нагадаємо, 29 травня на проспекті Миколи Бажана на виїзді з Південного мосту в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN.