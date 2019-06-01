Ще одне розбите поліцейське авто: у Києві Prius влаштував ДТП (фото, відео)



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У Prius сильно пошкоджена вся передня частина Фото: Інформатор

В результаті аварії ніхто не постраждав

У суботу, 1 червня, на перетині вулиць Митрополита Василя Липківського та Стадіонної в Києві сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції Toyota Prius і Skoda Fabia: водій Prius влетів в бік Skoda.

Аварія трапилася близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Skoda, він з двома пасажирами в салоні, піднімався по вулиці Митрополита Василя Липківського з боку Центрального залізничного вокзалу. Автомобіль рухався в третій смузі. На перехресті Skoda порівнявся з Prius, який рухався в другому ряду. У цей момент поліцейські помітили автомобіль, який їхав назустріч і повернув з другого ряду на вулицю Стадіонну. Правоохоронці, включивши проблискові маячки, спробували повернути слідом за порушником, проте не помітили Fabia і влетіли йому в бік.

В результаті аварії ніхто не постраждав. У Prius сильно пошкоджена вся передня частина, а бампер відлетів на дорогу. У Fabia від удару утворилася сильна вм'ятина на лівому боці.

винуватця аварії встановить слідство.

Нагадаємо, 11 травня на з'їзді з Повітрофлотського мосту в Києві сталося лобове зіткнення двох автомобілів: поліцейський Toyota Prius і BMW на повному ходу врізалися лоб в лоб