На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)



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Передня частина легкового авто виявилася під вантажівкою і отримала значні пошкодження Фото: Інформатор

Жінку-водія легковика госпіталізували

У середу, 29 травня, на проспекті Миколи Бажана в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів. На виїзді з Південного мосту у напрямку в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN.

Аварія трапилася близько 19:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія вантажівки, він стояв на «аварійці» на узбіччі на проспекті Бажана поруч зі станцією метро «Славутич». У цей момент ззаду в MAN влетів Fiat. Передня частина легкового авто виявилася під вантажівкою і отримала значні пошкодження.

У момент удару, у Fiat спрацювали подушки безпеки, тому власниця машини отримала незначні травми. Але її все одно госпіталізували для більш детального огляду. Водій MAN не постраждав.

Правоохоронці повідомили, що поки невідомо, з яких причин сталася аварія, так як жінку, яка була за кермом легковика, забрала карета швидкої допомоги і вона не встигла прокоментувати ситуацію.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 26 травня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.