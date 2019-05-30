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    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)

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    <span lang="UK">Передня частина легкового авто виявилася під вантажівкою і отримала значні пошкодження</span> - На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    Передня частина легкового авто виявилася під вантажівкою і отримала значні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Жінку-водія легковика госпіталізували

    У середу, 29 травня, на проспекті Миколи Бажана в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів. На виїзді з Південного мосту у напрямку в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN.

    Аварія трапилася близько 19:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія вантажівки, він стояв на «аварійці» на узбіччі на проспекті Бажана поруч зі станцією метро «Славутич». У цей момент ззаду в MAN влетів Fiat. Передня частина легкового авто виявилася під вантажівкою і отримала значні пошкодження.

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    У момент удару, у Fiat спрацювали подушки безпеки, тому власниця машини отримала незначні травми. Але її все одно госпіталізували для більш детального огляду. Водій MAN не постраждав.

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    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    На проспекті Бажана Fiat влетів під вантажівку MAN (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці повідомили, що поки невідомо, з яких причин сталася аварія, так як жінку, яка була за кермом легковика, забрала карета швидкої допомоги і вона не встигла прокоментувати ситуацію.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, 26 травня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.

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