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    Новини

    Таксі у Києві протаранило кафе

    • Розсилка
    Таксі у Києві протаранило кафе

    Аварія сталася напередодні пізно ввечері в Дніпровському районі Києва

    У Дніпровському районі Києва на перехресті вулиць Каунаської і Березневої сталася ДТП за участю таксі і Chevrolet. Аварія сталася пізно ввечері в суботу, 1 червня

    Повідомляється, що водій автомобіля таксі Toyota Corolla, який їхав по другорядній дорозі, не надав переваги в русі водію Chevrolet Lacetti, який рухався по головній (вул. Каунаська). В результаті, останній врізався в ліву бокову частину таксі.

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    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе
    Таксі у Києві протаранило кафе

    «Після удару авто порушника змінило траєкторію, і, виїхавши на бордюр і зелену смугу, врізалося в літню терасу кафе. На щастя, в кафе на місці удару в цей час нікого з відвідувачів не було», - зазначає ЗМІ.

    До слова, минуло тижня у столиці таксист пограбував іноземцяДо поліції за допомогою звернувся іноземець, який повідомив, що його пограбували. Він повертався додому на таксі з розважального закладу. По дорозі попросив водія зупинитися, щоби покурити. Але щойно вийшов, як таксист втік. В автомобілі залишилася сумка потерпілого, в якій було 1100 доларів США, 200 тисяч гривень та ноутбук. Зловмисника затримали. 

     

    Джерело: Еспресо ТВ

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