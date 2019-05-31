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    На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)

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    <p>У Ravon удар припав на бічну передню частину з боку водія</p> - На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)

    У Ravon удар припав на бічну передню частину з боку водія

    Фото: Інформатор

    Швидкість «узбека» становила понад 100 кілометрів на годину

    У п'ятницю, 31 травня, на Оболонському проспекті в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Ravon врізався у припаркований на проспекті Chevrolet Aveo і вилетів на узбіччя.

    Аварія трапилася близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як повідомив власник Chevrolet, його машина стояла на узбіччі на Оболонському проспекті. У цей момент з вулиці Маршала Тимошенка на проспект виїжджав Ravon. За словами водія Aveo, швидкість «узбека» становила понад 100 кілометрів на годину. Він вилетів на бордюр, зніс Chevrolet і опинився на узбіччі з протилежного боку Оболонського проспекту.

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    Також власник Aveo розповів, що водій Ravon проходив перевірку на Драгер і алкоголь в його крові перевищував норму. Як було насправді, невідомо, оскільки поліція коментувати ситуацію відмовилася, а другий учасник події знаходився в машині правоохоронців.

    Стосовно пошкоджень автомобілів, більше постраждав Chevrolet. У Ravon удар припав на бічну передню частину з боку водія.

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    На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)
    На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)
    На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)
    На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)
    На Оболоні Ravon врізався у Chevrolet і вилетів на узбіччя (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працювали медики та правоохоронці. Причини події з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 29 травня на проспекті Миколи Бажана на виїзді з Південного мосту в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN.

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