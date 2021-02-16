Колапс у метро. На «Вокзальній» утворилась тиснява (відео)

Вузький вестибюль станції на підході до турнікетів був заповнений людьми

У натовпі в метро неможливе дотримання карантинних обмежень

Сьогодні, 16 лютого, вранці на станції метро «Вокзальна» утворилося велике скупчення пасажирів.

Як повідомляє «Сьогодні», люди під зав'язку заповнили вузький вестибюль станції на підході до турнікетів. Через тисняву багато пасажирів познімали маски.

«Ось це соціальна дистанція! Саме час для поширення коронавірусу!» – обурювалися пасажири.

У метрополітені кажуть, що змушені вводити обмеження при вході на станції метро, дотримуючись карантинні заходи.

«Зрозуміло, що погода сувора і нашим пасажирам хочеться зайти в метрополітен, однак закликаємо продовжувати дотримуватися карантинних заходів. Нагадаю, що у пікові години, щоб уникнути подібних скупчень ми змушені вводити обмеження на вхід до станцій, коли замість трьох дверей станція працює на дві, або замість чотирьох в три двері. Метрополітен працює за звичайним графіком, тому прошу піклуватися про своє здоров'я, не створювати і по можливості уникати скупчень людей. Дякую за розуміння!» – сказала сайту «Сьогодні» Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Раніше адміністрація київського метрополітену попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.