  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колапс у метро. На «Вокзальній» утворилась тиснява (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вузький вестибюль станції на підході до турнікетів був заповнений людьми - Колапс у метро. На «Вокзальній» утворилась тиснява (відео)
    Вузький вестибюль станції на підході до турнікетів був заповнений людьми
    Фото: скріншот відео

    У натовпі в метро неможливе дотримання карантинних обмежень

    Сьогодні, 16 лютого, вранці на станції метро «Вокзальна» утворилося велике скупчення пасажирів.

    Як повідомляє «Сьогодні», люди під зав'язку заповнили вузький вестибюль станції на підході до турнікетів. Через тисняву багато пасажирів познімали маски.

    «Ось це соціальна дистанція! Саме час для поширення коронавірусу!» – обурювалися пасажири.

    У метрополітені кажуть, що змушені вводити обмеження при вході на станції метро, дотримуючись карантинні заходи.

    «Зрозуміло, що погода сувора і нашим пасажирам хочеться зайти в метрополітен, однак закликаємо продовжувати дотримуватися карантинних заходів. Нагадаю, що у пікові години, щоб уникнути подібних скупчень ми змушені вводити обмеження на вхід до станцій, коли замість трьох дверей станція працює на дві, або замість чотирьох в три двері. Метрополітен працює за звичайним графіком, тому прошу піклуватися про своє здоров'я, не створювати і по можливості уникати скупчень людей. Дякую за розуміння!» – сказала сайту «Сьогодні» Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

    Раніше адміністрація київського метрополітену попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

    «Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies