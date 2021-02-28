У київському метро чоловік впав з перону

Подія трапилася на станції метро «Майдан Незалежності»

У неділю, 28 лютого, на у столичному метро один з пасажирів впав з платформи на колію.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook.

Це сталося на станції метро «Майдан Незалежності».

«На щастя, його вчасно дістали», – йдеться в повідомленні.

На щастя, очевидці інциденту, які також стояли на платформі, швидко відреагували і змогли витягнути чоловіка перш ніж прибув поїзд.

Відео порятунку чоловіка можна подивитися за цим посиланням.

Про причини падіння чоловіка на рейки нічого не відомо, але деякі користувачі мережі припускають, що йому просто стало погано або ж він перебував у стані сп'яніння.

До слова, на станції «Золоті ворота» завершені ремонтні роботи всіх шести ескалаторів, а на станції «Майдан Незалежності» роботи ще тривають.

Вартість ремонту ескалаторів на «Золотих воротах» склала майже 43 млн грн. У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші передбачені роботи.

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори.