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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    &laquo;За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці&raquo; &ndash; Степанов - Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці» – Степанов

    В Україні за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у столиці, Київській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях», – йдеться в повідомленні.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 793 випадки;
    • Вінницька область – 176 випадків;
    • Волинська область – 178 випадків;
    • Дніпропетровська область – 309 випадків;
    • Донецька область – 234 випадки;
    • Житомирська область – 155 випадків;
    • Закарпатська область – 141 випадок;
    • Запорізька область – 332 випадки;
    • Івано-Франківська область – 153 випадки;
    • Київська область – 362 випадки;
    • Кіровоградська область – 35 випадків;
    • Луганська область – 101 випадок;
    • Львівська область – 315 випадків;
    • Миколаївська область – 328 випадків;
    • Одеська область – 330 випадків;
    • Полтавська область – 299 випадків;
    • Рівненська область – 145 випадків;
    • Сумська область – 224 випадки;
    • Тернопільська область – 107 випадків;
    • Харківська область – 315 випадків;
    • Херсонська область – 90 випадків;
    • Хмельницька область – 168 випадків;
    • Черкаська область – 307 випадків;
    • Чернівецька область – 195 випадків;
    • Чернігівська область – 198 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1160682
    • Одужали
      865960
    • Хворіють
      273920
    • Померли
      20802

    Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

    Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

    Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

    «Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.

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    Теги: Київ Максим Степанов хвороби коронавірус
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