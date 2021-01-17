Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
В Україні за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у столиці, Київській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях», – йдеться в повідомленні.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 793 випадки;
- Вінницька область – 176 випадків;
- Волинська область – 178 випадків;
- Дніпропетровська область – 309 випадків;
- Донецька область – 234 випадки;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 332 випадки;
- Івано-Франківська область – 153 випадки;
- Київська область – 362 випадки;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 328 випадків;
- Одеська область – 330 випадків;
- Полтавська область – 299 випадків;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 224 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 315 випадків;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 168 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 195 випадків;
- Чернігівська область – 198 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього1160682
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Одужали865960
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Хворіють273920
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Померли20802
Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.
Померли від ускладнень хвороби 116 людей.
Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.
«Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.