Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

В Україні за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у столиці, Київській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях», – йдеться в повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 1160682

Одужали 865960

Хворіють 273920

Померли 20802

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: