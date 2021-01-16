Новий український лоукостер анонсував перші рейси

Bees Airline навесні почне здійснювати чартерні рейси до Кенії

Лоукостер Bees Airline спільно з туроператором TPG запускає свої перші авіарейси, які будуть чартерними. Вони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія).

Про це повідомляє пресслужба оператора у Facebook.

Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня.

Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.

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Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий лоукостер. Компанія базується в аеропорту Київ (Жуляни) і має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост.

Зазначалося, що Bees Airline володіє двома літаками, взятими в лізинг, а ще два планує отримати у 2021 році.

Зараз в Bees Airline працює більше 50 осіб, а після отримання сертифіката експлуатанта штат збільшиться до 100 чоловік. Поки в компанію вклали близько $1 млн. Лоукостер планує вийти на операційний прибуток на другий рік роботи.

За даними порталу YouControl, кінцевим бенефіціаром лоукостера є український підприємець Сергій Смирний. Він також володіє зареєстрованою в Закарпатській області сільськогосподарською компанією Континент. Співвласником цієї компанії також є власник українського туроператора Tez Tour Сергій Буртин. За даними ЗМІ, він також є і співвласником нового авіаперевізника.