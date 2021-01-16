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    Думки вголос

    Сфера послуг довгий час була осередком найпослідовнішої побутової русифікації та українофобії

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком - Сфера послуг довгий час була осередком найпослідовнішої побутової русифікації та українофобії
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Колоніальні комплекси, вироблені десятиліттями психологічного та фізичного терору, продовжують працювати

    Мова.

    Київська класика жанру у сфері послуг (мушу визнати, зараз трапляється значно рідше, ніж років 10 тому).

    Спілкуюся з дівчиною на касі, роблю замовлення. 10 моїх реплік українською — десять її відповідей російською. Дівчина відвертається і не відходячи від каси звертається до своїх колег на кухні українською: «Хлопці, давайте вже швидше робіть ту піцу!».

    Розговорився з дівчиною, вона в побуті україномовна, але на касі в неї просто стояв блок на українську, якийсь неусвідомлений страх говорити з клієнтом рідною мовою, навіть якщо він до неї українською. Так працюють колоніальні комплекси, вироблені десятиліттями психологічного та фізичного терору.

    Або ще приклад. Років так само з десять тому. Приходить до нас в офіс дівчина і розповідає, як їй відмовили у працевлаштуванні офіціанткою в ресторані. Причину сказали прямим текстом — «нашим посєтітєлєм будєт нєкомфортно, єслі іх будєт абслужівать афіціант с украінскім акцентом». Тобто вже не лише українською «некомфортно», дєвушка, вам слєдуєт поработать над сваім праізнашенієм. Ми роботу з рестораном провели, вони навіть з переляку одні з перших у своєму гламурному сегменті зробили україномовне меню.

    За моїми спостереженнями, саме сфера послуг довгий час була осередком найпослідовнішої побутової русифікації та українофобії, десь на рівні з професійним спортом. Останніми роками ситуація трохи покращилась, але без тиску вона не виправиться кардинально.

    Це як з україномовним дубляжем. 15 років тому його ввели, і який стояв вой на болотах! В кіно ніхто не буде ходити, у нас нєт школи качєствєнного пєрєвода, ето насіліє і т.д. А тепер вже ніхто і не згадає, що колись не було української мови в кінотеатрах від слова взагалі. Всі звикли, все ок, а якість україномовного дубляжу значно краще за російську.

    Тут буде так само, але треба не розслаблятися.

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    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ мова українці українська мова
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