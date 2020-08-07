Порушення карантину: за місяць у Києві покарали понад пів тисячі кафе й магазинів



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На порушників карантину склали адмінпротоколи

У липні мобільні групи здійснили понад 2,5 тисячі перевірок ресторанів, нічних клубів та кафе

За минулий місяць групи контролю, до яких входять представники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони та поліції, перевірили понад 2,5 тисячі ресторанів, нічних клубів та кафе. За результатами перевірки вони склали понад 550 протоколів про порушення регламентів роботи закладами столиці в умовах обмежувальних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. Тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили понад 570 ресторанів і кафе, магазинів та ринків Києва. Склали 103 протоколи про порушення», - сказав мер столиці.

«Хочу зазначити, що загалом за минулий місяць здійснили понад 2,5 тисячі перевірок, і склали понад 550 протоколів. Закрили за порушення правил обмежень 8 нічних клубів та розважальних закладів столиці», - наголосив Кличко.

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