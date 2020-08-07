Пекарню «Київхліб» закрили через спалах коронавірусу



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Працівники столичної пекарні захворіли на коронавірус

Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію

У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу. Йдеться про пекарню №8 підприємства «Київхліб».

Про це у ході брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за словами градоначальника, на підприємстві «Київхліб» спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів з симптомами коронавірусу.

«Тести підтвердили у них Covid-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив - 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Усі хворі та контактні особи на самоізоляції», - поінформував Кличко.

Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.