  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пекарню «Київхліб» закрили через спалах коронавірусу

    • Розсилка
    Працівники столичної пекарні захворіли на коронавірус&nbsp; - Пекарню «Київхліб» закрили через спалах коронавірусу
    Працівники столичної пекарні захворіли на коронавірус 

    Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію

    У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу. Йдеться про пекарню №8 підприємства «Київхліб».

    Про це у ході брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.

    Зокрема, за словами градоначальника, на підприємстві «Київхліб» спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів з симптомами коронавірусу.

    «Тести підтвердили у них Covid-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив - 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Усі хворі та контактні особи на самоізоляції», - поінформував Кличко.

    Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

    Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    1596791026

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

    Читайте також: 

     

    Київ карантин коронавірус хліб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ