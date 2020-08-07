Covid-19: кількість інфікованих у світі сягнула позначки 19 млн осіб



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Число хворих на коронавірус у світі зростає

714 тисяч людей у світі померли від коронавірусу

У світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади.

За даними організації, кількість інфікованих зараз становить 19 089 364, померло 714 744 осіб. Всього одужали 11 482 467. Найбільше випадків зараження (4 882 433) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (2 912 212) і Індія (1 964 536).

Відзначимо, що згідно з даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 18,61 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 259 тисяч. Днем раніше ВООЗ повідомила про те, що за добу на Covid-19 захворіло 206 тисяч людей у світі.

Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 4 728 239. Далі йдуть Бразилія (2 801 921), Індія (1 964 536), Росія (871 894), ПАР (529 877), Мексика (449 961), Перу (439 890), Чилі (364 723), Колумбія (334 979) і Іран (317 483).

У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.