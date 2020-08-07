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    Епідемія в Києві: столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19

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    Епідемія в Києві: столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19

    За добу у Києві виявлено 186 нових хворих на коронавірус

    Станом на ранок 7 серпня у Києві підтверджено 9178 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 186 осіб. За попередню добу збільшення складало 180 осіб.

    Це найбільша кількість у порівнянні з усіма регіонами України.

    Від початку епідемії у Києві одужали 3163 людини (за добу 26), померли 142 особи

    У Київській області зафіксовано 4058 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 78 осіб. За попередню добу збільшення складало 38 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2902 особи (за добу 22), померли 67 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 78261 випадок Covid-19. Протягом 6 серпня зафіксовано 1453 нових випадки коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня у Києві було підтверджено 8992 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 180 осіб.

    У Київській області було зафіксовано 3980 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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