Епідемія в Києві: столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу у Києві виявлено 186 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 7 серпня у Києві підтверджено 9178 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 186 осіб. За попередню добу збільшення складало 180 осіб.

Це найбільша кількість у порівнянні з усіма регіонами України.

Від початку епідемії у Києві одужали 3163 людини (за добу 26), померли 142 особи

У Київській області зафіксовано 4058 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 78 осіб. За попередню добу збільшення складало 38 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2902 особи (за добу 22), померли 67 людей.

Загалом в Україні підтверджено 78261 випадок Covid-19. Протягом 6 серпня зафіксовано 1453 нових випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня у Києві було підтверджено 8992 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 180 осіб.

У Київській області було зафіксовано 3980 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб.