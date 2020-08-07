Епідемія в Києві: столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19
За добу у Києві виявлено 186 нових хворих на коронавірус
Станом на ранок 7 серпня у Києві підтверджено 9178 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 186 осіб. За попередню добу збільшення складало 180 осіб.
Це найбільша кількість у порівнянні з усіма регіонами України.
Від початку епідемії у Києві одужали 3163 людини (за добу 26), померли 142 особи
У Київській області зафіксовано 4058 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 78 осіб. За попередню добу збільшення складало 38 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2902 особи (за добу 22), померли 67 людей.
Загалом в Україні підтверджено 78261 випадок Covid-19. Протягом 6 серпня зафіксовано 1453 нових випадки коронавірусу.
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Всього76808
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Одужали42524
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Хворіють32465
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Померли1819
Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня у Києві було підтверджено 8992 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 180 осіб.
У Київській області було зафіксовано 3980 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб.