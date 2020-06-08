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    У світі

    У Брюсселі протести переросли в масові заворушення: поліція застосувала газ

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    У Брюсселі протести переросли в масові заворушення - У Брюсселі протести переросли в масові заворушення: поліція застосувала газ
    У Брюсселі протести переросли в масові заворушення

    Демонстранти закидали поліцейських камінням

    У столиці Бельгії Брюсселі 7 червня пройшли акції протесту проти расизму і поліцейського насильства. Між демонстрантами та правоохоронцями сталися сутички.

    Про це повідомляє Reuters.

    В результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використовувала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням.

    В результаті були пошкоджені магазини і кілька поліцейських автомобілів. Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.

    На місці зіткнень працював водомет для розгону натовпу, над кварталом літав поліцейський вертоліт.


    Нагадаємо, протести відбувалися в одному з африканських районів Брюсселя. Учасники акції вийшли з плакатами «Я не можу дихати», «Досить вбивати чорних людей».

    Масові протести почалися в Міннеаполісі і ряді інших міст США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

    Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

    За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

    Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

    Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

    Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

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