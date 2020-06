У Брюсселі протести переросли в масові заворушення: поліція застосувала газ

Демонстранти закидали поліцейських камінням

У столиці Бельгії Брюсселі 7 червня пройшли акції протесту проти расизму і поліцейського насильства. Між демонстрантами та правоохоронцями сталися сутички.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використовувала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням.

В результаті були пошкоджені магазини і кілька поліцейських автомобілів. Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.

На місці зіткнень працював водомет для розгону натовпу, над кварталом літав поліцейський вертоліт.

Darwin Award for this fool. It’s become a piss take in Brussels. #Bruxelles #BlackLivesMattter #blm pic.twitter.com/8eqFxDq9fJ