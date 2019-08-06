Повідомлено про підозру таксисту, який прикував у гаражі свого пасажира



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Водій таксі підозрюється у незаконному позбавленні волі людини Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 40-річному чоловіку таксисту, який прикував у гаражі свого пасажира, коли дізнався, що у нього немає коштів розрахуватися за проїзд.

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, працюючи водієм таксі, 3 серпня прийняв замовлення на маршрут з міста Київ до міста Суми. У подальшому забрав клієнта, який залишив йому в заставу до розрахунку свій паспорт громадянина України. Після цього вони поїхали до м. Суми. Доїхавши до с. Глухів Сумської області, таксист повідомив пасажиру, що потрібно розрахуватися, на що останній сказав, що у нього немає коштів і йому потрібно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок і потім він сплатить за проїзд. Однак, водій не дочекавшись коштів, посадив потерпілого назад до автомобіля та повернувся до Києва. Привіз його до гаражного приміщення в с. Софіївська Борщагівка, де, зв’язавши останньому ліву ногу ланцюгом, зачинив в гаражному приміщенні, залишивши при цьому продукти харчування. Цього ж дня, чоловіку вдалося самостійно звільнитися та вийти з гаража. З ланцюгом на нозі чоловік прийшов до правоохоронних органів, де і повідомив про вчинений стосовно нього злочин», - розповіли в прокуратурі.

На даний час прокуратурою підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловіка в суді йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Раніше поліція повідомила про затримання таксиста, який прикував свого пасажира у підвалі.