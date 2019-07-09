Водія таксі, який під дією наркотиків вчинив смертельну ДТП, засуджено на п’ять років



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Жертвою водія таксі стала мешканка Чернігівщини

Святошинським районним судом Києва ухвалено обвинувальний вирок водію таксі, який спричинив ДТП, в результаті чого загинула пасажирка. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Нагадаємо, смертельна пригода сталася в ніч на 17 серпня на проспекті Леся Курбаса у Києві.

37-річний водій автомобіля Opel Astra, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, рухався з перевищенням максимально допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною стіною.

В результаті аварії пасажирка таксі, 41-річна мешканка Чернігівської області, від отриманих тілесних ушкоджень загинула.

За результатом судового розгляду Святошинським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора, визнано таксиста винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

18 серпня 2018 року Шевченківський районний суд Києва взяв водія під варту без права на заставу.