У Києві таксист з пасажиром у салоні збив пішохода



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Чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці - його збила автівка

У неділю, 14 липня, на Харківському шосе сталася аварія за участю автомобіля Daewoo Lanos служби таксі Uber і пішохода. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці. Від зіткнення постраждали пасажир таксі і сам пішохід, повідомляє «Інформатор». ДТП сталося близько 2:15.

За словами співробітників поліції, водій Daewoo Lanos служби таксі Uber з пасажиром рухався по Харківському шосе в бік Харківської площі. У цей час чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному для цього місці. Чоловік за кермом Lanos не встиг вчасно загальмувати і збив пішохода.

В результаті аварії чоловік, що перебігав дорогу, отримав незначні травми, заплатив штраф і отримав медичну допомогу на місці. У ДТП також постраждав пасажир таксі. Чоловік не був пристебнутий і вдарився головою о лобове скло під час різкого гальмування. На місці працював екіпаж патрульної поліції і медики.