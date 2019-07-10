На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)



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Автомобіль таксі вдарив Hyundai в праве заднє колесо Фото: Інформатор

Skoda на великій швидкості мчала по смузі громадського транспорту

У середу, 10 липня, вранці на бульварі Дружби народів у Києві порожню дорогу не поділили Skoda служби таксі Uber і Hyundai Coupe. Автомобіль таксі, обганяючи тролейбус, вдарив Hyundai в праве заднє колесо.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Hyundai, він рухався по другій смузі, а Skoda на великій швидкості мчала по смузі громадського транспорту. Несподівано водій таксі вирішив перелаштуватися в сусідню смугу і «потіснити» Coupe. Про високу швидкість таксиста свідчить гальмівний шлях уздовж смуги для тролейбусів і автобусів: його довжина складає більше 10 метрів.

Свідки стверджують, що в таксі перебував лише водій.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці склали схему ДТП, щоб встановити винуватця події.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Окружний Audi протаранила Hyundai і знесла знак. З місця аварії госпіталізували неповнолітню дитину.