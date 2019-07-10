На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)
Автомобіль таксі вдарив Hyundai в праве заднє колесо
Skoda на великій швидкості мчала по смузі громадського транспорту
У середу, 10 липня, вранці на бульварі Дружби народів у Києві порожню дорогу не поділили Skoda служби таксі Uber і Hyundai Coupe. Автомобіль таксі, обганяючи тролейбус, вдарив Hyundai в праве заднє колесо.
Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія Hyundai, він рухався по другій смузі, а Skoda на великій швидкості мчала по смузі громадського транспорту. Несподівано водій таксі вирішив перелаштуватися в сусідню смугу і «потіснити» Coupe. Про високу швидкість таксиста свідчить гальмівний шлях уздовж смуги для тролейбусів і автобусів: його довжина складає більше 10 метрів.
Свідки стверджують, що в таксі перебував лише водій.
На місці працював екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці склали схему ДТП, щоб встановити винуватця події.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Окружний Audi протаранила Hyundai і знесла знак. З місця аварії госпіталізували неповнолітню дитину.