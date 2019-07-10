  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>Автомобіль таксі вдарив Hyundai в праве заднє колесо</p> - На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)

    Автомобіль таксі вдарив Hyundai в праве заднє колесо

    Фото: Інформатор

    Skoda на великій швидкості мчала по смузі громадського транспорту

    У середу, 10 липня, вранці на бульварі Дружби народів у Києві порожню дорогу не поділили Skoda служби таксі Uber і Hyundai Coupe. Автомобіль таксі, обганяючи тролейбус, вдарив Hyundai в праве заднє колесо.

    Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Hyundai, він рухався по другій смузі, а Skoda на великій швидкості мчала по смузі громадського транспорту. Несподівано водій таксі вирішив перелаштуватися в сусідню смугу і «потіснити» Coupe. Про високу швидкість таксиста свідчить гальмівний шлях уздовж смуги для тролейбусів і автобусів: його довжина складає більше 10 метрів.

    Свідки стверджують, що в таксі перебував лише водій.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)
    На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)
    На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)
    На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)
    На бульварі Дружби народів таксист Uber на шаленій швидкості влаштував ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці склали схему ДТП, щоб встановити винуватця події.

    Нагадаємо, сьогодні вранці на Окружний Audi протаранила Hyundai і знесла знак. З місця аварії госпіталізували неповнолітню дитину.

    Читайте також
    таксі ДТП Київ водій Uber автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ