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    Covid-19 на Буковині: кількість хворих зменшується, проте смертність досі висока

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    Сьогодні медики отримали підтвердження 18 випадків коронавірусної хвороби на Буковині, у неділю цей показник становив 55 - Covid-19 на Буковині: кількість хворих зменшується, проте смертність досі висока
    Сьогодні медики отримали підтвердження 18 випадків коронавірусної хвороби на Буковині, у неділю цей показник становив 55

    Загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3101 особа

    У Чернівецькій області медики сьогодні отримали підтвердження 18 випадків коронавірусної хвороби.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «Таким чином, загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3101 особа», - наголосив Осачук.

    Також Осачук поінформував, що сьогодні від коронавірусу на Буковині померли п’ятеро осіб.

    Нагадаємо, Чернівецький обласний лабораторний центр у неділю дослідив 300 нових зразків на Covid-19. У результаті коронавірус підтвердили у 55 осіб. За добу 23 травня в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19.

    До слова, 21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

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