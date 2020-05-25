Covid-19 на Буковині: кількість хворих зменшується, проте смертність досі висока
Загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3101 особа
У Чернівецькій області медики сьогодні отримали підтвердження 18 випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Таким чином, загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3101 особа», - наголосив Осачук.
Також Осачук поінформував, що сьогодні від коронавірусу на Буковині померли п’ятеро осіб.
Нагадаємо, Чернівецький обласний лабораторний центр у неділю дослідив 300 нових зразків на Covid-19. У результаті коронавірус підтвердили у 55 осіб. За добу 23 травня в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19.
До слова, 21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.
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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.