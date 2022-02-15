Працівник «Нової пошти» врятував жінку з квартири, охопленої вогнем (відео)

Працівник пошти не розгубився, заліз на дах, кинувся у палаючу квартиру через балкон та врятував літню жінку

Працівник пошти не розгубився, заліз на дах, кинувся у палаючу квартиру через балкон та врятував літню жінку

Хлопець кинувся в палаючу квартиру та витяг жінку

Сьогодні вранці, 15 лютого, у житловому будинку, що по вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Загорілася квартира, що знаходиться прямо над дахом відділення «Нової пошти». Відео оприлюднив Київ оперативний.

На ньому видно, як з балкону валить густий дим. Та працівник пошти не розгубився, заліз на дах, кинувся у палаючу квартиру через балкон та врятував літню жінку, яка була всередині та не могла вилізти. Потім повернувся з вогнегасником та почав гасити пожежу.

Нагадаємо, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.