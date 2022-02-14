У Києві поруч із Андріївським узвозом горить будівля (відео)

Пожежники продовжують гасити вогонь, проте конструкція будівлі може обвалитися

Сьогодні, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25. Про це повідомляє KV.

За словами очевидців, інцидент стався в районі замку Річарда – гора Уздыхальниця, нижче за Андріївську церкву. На місці вже працюють пожежники.

Займання сталося в одному із покинутих будинків на вулиці Боричів Тік.

Як повідомив інспектор ДСНС, у будинку жили безхатченки, розводили вогонь, внаслідок якого сталося загоряння.

Як стало відомо з повідомлення пресслужби ГУ ДСНС у Києві, 14 лютого о 11:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Боричів Тік, 25 у Подільському районі столиці.

На місце події прибули пожежники із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що спалах відбувся на 2 поверсі 2-поверхової відселеної будівлі з розповсюдженням вогню на покрівлю. Пожежники одразу розпочали гасіння пожежі та пошук основних джерел водопостачання.

О 11:57 пожежу вдалося локалізувати на площі 100 кв. м. Ліквідація спалаху продовжується.

Також повідомляється, що існує загроза обвалення конструкцій, тому гасіння відбувається лише зовні. На місці працює 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 пожежних.

Інформація щодо постраждалих відсутня.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.