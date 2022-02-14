  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві поруч із Андріївським узвозом горить будівля (відео)

    Дим видно за кілометри&nbsp; - У Києві поруч із Андріївським узвозом горить будівля (відео)

    Дим видно за кілометри 

    фото: скріншот із відео

    Пожежники продовжують гасити вогонь, проте конструкція будівлі може обвалитися

    Сьогодні, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25. Про це повідомляє KV.

    За словами очевидців, інцидент стався в районі замку Річарда – гора Уздыхальниця, нижче за Андріївську церкву. На місці вже працюють пожежники.

    Займання сталося в одному із покинутих будинків на вулиці Боричів Тік.

    Як повідомив інспектор ДСНС, у будинку жили безхатченки, розводили вогонь, внаслідок якого сталося загоряння.

    Як стало відомо з повідомлення пресслужби ГУ ДСНС у Києві, 14 лютого о 11:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Боричів Тік, 25 у Подільському районі столиці.

    На місце події прибули пожежники із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що спалах відбувся на 2 поверсі 2-поверхової відселеної будівлі з розповсюдженням вогню на покрівлю. Пожежники одразу розпочали гасіння пожежі та пошук основних джерел водопостачання.

    О 11:57 пожежу вдалося локалізувати на площі 100 кв. м. Ліквідація спалаху продовжується.

    Також повідомляється, що існує загроза обвалення конструкцій, тому гасіння відбувається лише зовні. На місці працює 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 пожежних.

    Інформація щодо постраждалих відсутня.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Теги: пожежа Київ рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві поруч із Андріївським узвозом горить будівля (відео)