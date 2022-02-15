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    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради

    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради
    фото: bigkyiv.com.ua

    Протестувальники вимагають скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень

    Противники вакцинації проти коронавірусу мітингують у центрі Києва, біля будівлі парламенту. Як передає Вig Кyiv, на акції присутні кілька сотень людей.

    Люди ведуть себе спокійно, у руках плакати з написами: «Права людини», «Ми за мір», «Скажи ні Covid-геноциду».

    Як відомо, антивакцинатори виступають проти законопроєкту №4142, говорячи про те, що він дозволить примусово вакцинувати українців, встановлювати санкції за відмову від вакцинації, позбавляти громадян права на навчання, роботу та вільне пересування, позбавляти батьківських прав за відмову від медичного втручання, конфіскувати майно тощо. Наразі цей законопроект прийнято в першому читанні.

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    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради
    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради
    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради
    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради
    фото: bigkyiv.com.ua

    Раніше, у січні у Києві біля стін Верховної Ради зібралося близько 200 осіб, які виступають проти вакцинації.

    Нагадаємо, у грудні в центрі Києва пройшов марш противників кампанії вакцинації та карантинних обмежень.

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    Теги: Київ протести у Києві права людини вакцинація час коронавірус
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    Антивакцинатори знову зібралися на протест біля Ради