На Одещині нетверезий водій збив сім'юі з немовлям (фото)

Молоде подружжя йшло узбіччям неосвітленої дороги

Під Одесою позашляховик збив молодих батьків та їхнього півторамісячного сина. ДТП сталася, коли подружжя йшло узбіччям дороги, повідомляє пресслужба нацполіції в Одеській області.

Зіткнення було настільки сильним, що людей перекинуло через дах машини. Свідки розповідають, що водій був дуже п'яний і ледве міг стояти на ногах. Наразі справою займається поліція.

Аварія сталася ввечері 13 лютого під Одесою в селі Нерубайське поблизу садового кооперативу «Ліра». Узбіччям дороги йшли 18-річна Вікторія Гладун із чоловіком, вони везли у візку півторамісячного сина, який спав. Уздовж дороги там немає жодного ліхтаря, тротуари також не облаштовані. Тому всі місцеві жителі і змушені ходити узбіччям, ризикуючи потрапити під колеса автомобіля.

Вікторії з чоловіком не пощастило, на них раптово налетів позашляховик. Подружжя від удару підкинуло в повітря, вони перелетіли через дах машини та впали на асфальт. Коляску з дитиною відкинуло вбік.

«Коли я підійшла на місце аварії, то Віка сиділа на землі, вона абсолютно нічого не пам'ятала. А її чоловік тримав на руках дитину, що плакала, і сильно кричав, просив про допомогу. Я взяла малюка на руки. Пишуть, що була дівчинка, але насправді в них хлопчик. Я викликала швидку і намагалася заспокоїти дитину», – згадує очевидиця аварії.

Жінка розповіла журналістам, що водій позашляховика був сильно п'яний. «Він не міг стояти на ногах! Як він взагалі сів за кермо в такому стані? Одна жінка говорила, що бачила його біля магазину з другом. Вони обоє хиталися, сіли в машину і поїхали».

Цей самий друг водія теж був на місці ДТП. Але коли його спитали, чи був він пасажиром в автомобілі, той почав усе заперечувати і втік.

Наразі дитина перебуває у лікарні, у відділенні нейрохірургії разом із батьком. Лікарі кажуть, що стан у хлопчика середньої тяжкості – має перелом стегна і струс мозку. А ось маму лікарі відпустили додому, має незначні забої.

У поліції Одеської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за п.1 ч. 1 ст. 286 – порушення правил дорожнього руху особами, які керують автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортом від трьох до п'яти років.

Рішення про обрання запобіжного заходу водієві ухвалюватимуть тоді, коли отримають довідку від лікарів про стан постраждалих у ДТП. Водночас поліцейські також взяли у чоловіка аналіз крові на алкоголь, але результатів ще немає.

Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.