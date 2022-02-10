Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування усіх торговельних центрів столиці

У поліції не повідомляється, які саме ТРЦ заміновані,

Рятувальники евакуювали всіх відвідувачів ТРЦ

Поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування всіх торговельних центрів столиці. Повідомлення про їхнє мінування надійшло до електронної пошти Служби безпеки України сьогодні, 10 лютого. Про повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Поки що в поліції не повідомляється, які саме ТРЦ заміновані, проте відомо, що правоохоронці, кінологи, рятувальники та медики виїхали на виклики.

Рятувальники евакуювали всіх відвідувачів ТРЦ, на місцях проводяться перевірки.

До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».