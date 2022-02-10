На Київщині іноземець спричинив ДТП: є постраждалі (фото)

На місце події викликали медиків, які госпіталізували дружину іноземця та дівчинку-підлітка

Правоохоронці встановлюють обставини події

Серйозна аварія сталася На виїзді з Білої Церкви вранці 10 лютого, водій Mercedes спровокував потужне зіткнення з Opel Vivaro. Про це повідомляє поліція Київської області.

Внаслідок зіткненні постраждали пасажирка Mercedes та пасажирка мікроавтобуса. Інші учасники ДТП серйозних травм не отримали.

«За попередніми даними, 38-річний громадянин Республіки Молдова зі своєю 37-річною дружиною та 18-річною донькою прямували з Білої Церкви на медичне обстеження до Києва. Коли водій виїхав з Білої Церкви, він зрозумів, що пропустив поворот до столиці та в момент здійснення маневру розвороту в недозволеному місці скоїв зіткнення з легковиком, який рухався в попутному напрямку», – йдеться у повідомленні/

На місце події викликали медиків, які госпіталізували дружину іноземця та дівчинку-підлітка до Білоцерківської міської лікарні №2. У них діагностували забої.

Як саме поліцейські кваліфікували інцидент, наразі невідомо. З цим слідчі обіцяють розібратися пізніше, оскільки у випадку, якщо серйозних травм ніхто не отримав, справу мають перекваліфіковувати в адміністративну. Якщо ж лікарі діагностують у потерпілих ушкодження середньої важкості, власник Mercedes має стати фігурантом кримінального злочину. Правоохоронці встановлюють обставини події та згодом нададуть їй правову кваліфікацію.

Як раніше повідомлялося, у Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці.

Нагадаємо, у Києві під колесами вантажівок загинули двоє чоловіків. Також 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.