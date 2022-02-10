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    Столичні правоохоронці затримали поліцейських, які викрали людину і вимагали $12 тис.

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    Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів - Столичні правоохоронці затримали поліцейських, які викрали людину і вимагали $12 тис.
    Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів
    фото: kyiv.gp.gov.ua

    Поліцейських затримали під час отримання коштів

    У Києві правоохоронці затримали трьох працівників поліції Дніпропетровської області, які викрали людину і погрожуючи вимагали $12 тис. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

    «Встановлено, що 09.02.2022 правоохоронці прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства.

    Після проведення обшуку, правоохоронці протиправно, без складання жодних процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця міста Києва, та помістили його до свого автомобілю.

    У подальшому поліцейські висунули чоловіку вимогу про надання їм $12 тис., а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

    Відомо, що заступник начальника слідчого відділу та два оперуповноважених одного з управлінь поліції приїхали до Києва. 9 лютого вони мали провести обшук житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо шахрайства», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці дозволили чоловіку зателефонувати знайомим, щоб вони передали кошти. Працівників поліції затримали того ж дня під час отримання $6,3 тис. Слідчі дії тривають.

    Теги: обшук Київ хабар гроші напад поліція
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    Столичні правоохоронці затримали поліцейських, які викрали людину і вимагали $12 тис.