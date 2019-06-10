Припинення водопостачання у Білій Церкві: оприлюднено онлайн-карту колодязів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через можливе забруднення річки Рось населення Білої Церкви забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів

В зв'язку з тимчасовим припиненням водопостачання з 23-ї години 9 червня в місті Біла Церква мешканцям міста надано інформацію про розміщення громадських колодязів.

Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської міськради.

На оприлюдненій карті колодязів вказано адресу находження та повідомляється про якість води:

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось зібралася техногенна комісія, яка визначає наступні дії.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

Правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки Рось, яка протікає територією кількох районів Вінницької і Київської областей.