Отрутохімікати, що потрапили в річку Рось, були крадені: розпочато слідство



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Поліцейські встановили, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів

Правоохоронці встановили, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області і спричинила вилив хімікатів в притоку річки Рось, були викрадені з сільгосппідриємств Вінниччини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Так, повідомляється, що забруднення сталося внаслідок аварії за участі автомобіля «Mercedes Sprinter» та розгерметизації частини ємностей з хімічними речовинами для обробки сільськогосподарських рослин, які він перевозив.

Автомобіль, який пізніше дістали правоохоронці, був без номерних знаків.

Поліцейські встановили, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.

За фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейськими проводяться оперативні та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Також у Білій Церкві через вилив в річку отрутохімікатів відключають воду