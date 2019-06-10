Вилив хімікатів у Рось: в Умані та Білій Церкві особливий режим водопостачання



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У річці Рось заборонено купатися і ловити рибу

В Умані запасу води вистачить на три доби, у Білій Церкві - на добу

У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців). Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Станом на 7-му годину 10 червня водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби.

У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось. Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.

Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Як повідомлялося, представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгоспідприємств на Вінничині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось зібралася техногенна комісія, яка визначає наступні дії.