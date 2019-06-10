Загроза екологічної катастрофи в акваторії Росі: поліція патрулює територію



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Поліцейські просять тимчасово утриматися від риболовлі Фото: Нацполіція

Поліцейські застерігають відпочивальників від купання в річці

Правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки Рось, яка протікає територією кількох районів Вінницької і Київської областей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Зокрема, поліцейські Київщини відвідують місця масового відпочинку громадян, розташовані вздовж течії річки у Тетіївському, Володарському, Білоцерківському, Рокитнянському, Богуславському та Таращанському районах, у зв'язку з можливим забрудненням річки Рось.

Крім того, правоохоронці спільно із працівниками Косівського водосховища патрулюють територію водойми.

З метою профілактики поліцейські застерігають відпочивальників від купання в річці, а також просять тимчасово утриматися від риболовлі та випасання худоби поруч з акваторією річки Рось.

Водночас при патрулюванні акваторії члени груп не виявили слідів хімікатів або мертвих водних біоресурсів.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось зібралася техногенна комісія, яка визначає наступні дії.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).