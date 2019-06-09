Хімікати в річці Рось: результати аналізу води будуть 10 червня



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Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії річки Рось

Результати аналізу води в річці Рось на вміст хімічних речовин будуть 10 червня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Проби води відібрали представники Держпродспоживслужби та Державної екологічної інспекції.

У відомстві нагадали, що з 23 години в Білій Церкві на Київщині припинять водозабір. Запасу води в місті має вистачити на добу, за необхідності воду будуть підвозити.

Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії річки Рось.

Зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгоспідприємств на Вінничині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Також у Білій Церкві через вилив в річку отрутохімікатів відключають воду