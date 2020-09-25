«Перенести столицю десь у район Кропивницького». Кандидат у мери Києва Притула розказав про свої думки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоумен Сергій Притула балотується в мери Києва

Своїми думками Сергій Притула поділився у ток-шоу

Кандидат у мери Києва Сергій Притула зізнався, що у нього виникала думка перенести столицю «десь у район Кропивницького». Про це він заявив під час ток-шоу в ефірі одного з телеканалів.

«Не лишилося регіонів, де б я не побував. У мене була свого часу думка перенести столицю десь у район Кропивницького», – заявив Притула.

На таке зізнання ведуча шоу зреагувала доволі емоційно: «Та ну?».

Нагадаємо, раніше у мережі спалахнув скандал через рекламу Сергія Притули. На рекламі він стверджував, що живе у Києві. Проте у 2016 році шоумен брав участь у рекламній кампанії ЖК «Міленіум Сіті», яка займається будівництвом житла в Бучі Київської області. Тоді шоумен обіцяв з білбордів «Я буду тут жити» (тобто обіцяв, що житиме в Бучі).

Читайте також: