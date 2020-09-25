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    «Перенести столицю десь у район Кропивницького». Кандидат у мери Києва Притула розказав про свої думки

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    Шоумен Сергій Притула балотується в мери Києва - «Перенести столицю десь у район Кропивницького». Кандидат у мери Києва Притула розказав про свої думки
    Шоумен Сергій Притула балотується в мери Києва

    Своїми думками Сергій Притула поділився у ток-шоу

    Кандидат у мери Києва Сергій Притула зізнався, що у нього виникала думка перенести столицю «десь у район Кропивницького». Про це він заявив під час ток-шоу в ефірі одного з телеканалів.

    «Не лишилося регіонів, де б я не побував. У мене була свого часу думка перенести столицю десь у район Кропивницького», – заявив Притула.

    На таке зізнання ведуча шоу зреагувала доволі емоційно: «Та ну?».

    Нагадаємо, раніше у мережі спалахнув скандал через рекламу Сергія Притули. На рекламі він стверджував, що живе у Києві. Проте у 2016 році шоумен брав участь у рекламній кампанії ЖК «Міленіум Сіті», яка займається будівництвом житла в Бучі Київської області. Тоді шоумен обіцяв з білбордів «Я буду тут жити» (тобто обіцяв, що житиме в Бучі).

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