Призначено голову Дарницької райадміністрації
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Дарницьку РДА очолив Сергій Левада
Президент України Петро Порошенко назначив Сергія Леваду головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Відповідне розпорядження глави держави оприлюднено на сайті президента 21 березня.
«Призначити Леваду Сергія Яковича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зі строком випробування три місяці», - йдеться в документі.
Сергій Левада (1962 р.н.) - депутат Київради, член постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, радник мера Києва Віталія Кличка.
З травня 2018 року обов'язки голови Дарницької районної в місті Київ державної адміністрації тимчасово виконував Петро Захарченко.
Нагадаємо, раніше Олександр Настасенко був призначений головою Голосіївської РДА.