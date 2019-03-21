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    Призначено голову Дарницької райадміністрації

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    Сергій Левада -&nbsp;член постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування - Призначено голову Дарницької райадміністрації
    Сергій Левада - член постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування

    Дарницьку РДА очолив Сергій Левада

    Президент України Петро Порошенко назначив Сергія Леваду головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Відповідне розпорядження глави держави оприлюднено на сайті президента 21 березня.

    «Призначити Леваду Сергія Яковича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зі строком випробування три місяці», - йдеться в документі.

    Сергій Левада (1962 р.н.) - депутат Київради, член постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, радник мера Києва Віталія Кличка.

    З травня 2018 року обов'язки голови Дарницької районної в місті Київ державної адміністрації тимчасово виконував Петро Захарченко.

    Нагадаємо, раніше Олександр Настасенко був призначений головою Голосіївської РДА.

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