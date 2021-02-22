Продавці шаурми на Нивках влаштували звалище біля озера (фото)

Власники МАФу самостійно прибрали сміття

У столичному парку «Нивки» продавці шаурми влаштували звалище відходів біля озера.

Про це повідомила киянка Тетяна Якубович у Facebook.

«Як ідентифікували господарів помиїв – за стаканами, бутилями від олії і очистками, які не продукують інші кіоски», – пояснила жінка.

За її словами, продавці шаурми пообіцяли все прибрати і зробили це, поліцію не довелося викликати. «Винуватці неподобства довели схил над озером до незайманого стану», – повідомила Якубович, додавши фото очищеного від сміття берега.

Нагадаємо, 3 лютого біля станції метро «Політехнічний інститут» продавець шаурми напав на знімальну групу телеканалу «Київ».

Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився громадянин іншої держави, 1980 року народження.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Іноземцю загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років.



