Оголошено підозру продавцю шаурми, який покусав оператора телеканалу

За напад на журналістів іноземцю загрожує обмеження волі до чотирьох років

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактом перешкоджання професійній діяльності знімальної групи столичного телеканалу, що мало місце 3 лютого неподалік Київського політехнічного інституту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, знімальна група ТРК «Київ» здійснювала репортаж у прямому ефірі з приводу роботи закладів громадського харчування вуличного типу. Під час репортажу журналістка з оператором зайшли до одного із таких закладів, однак його працівник агресивно відреагував на журналістів та виштовхав їх на вулицю.

Після цього журналісти продовжили репортаж на вулиці, що теж не сподобалося працівнику закладу. Вийшовши на вулицю, чоловік з лайкою накинувся на знімальну групу, зокрема намагався пошкодити знімальну техніку та вкусив оператора за палець.

Прибувши за викликом на місце події, правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився громадянин іншої держави, 1980 року народження.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Іноземцю загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, 3 лютого біля станції метро «Політехнічний інститут» продавець шаурми напав на знімальну групу телеканалу «Київ».